Власти допустили усиление мер для борьбы с коронавирусом в России

Ограничительные меры в России в связи с пандемией коронавируса при необходимости будут усилены. Об этом говорится в заявлении российского правительства.

«Внутри России продолжат приниматься и при необходимости будут усилены ограничительные меры», — отмечается на сайте кабмина.

В правительстве подчеркнули, что существующие требования по изоляции и жёсткому медицинскому наблюдению лиц, прибывших из других стран, и контактирующих с ними граждан сохраняются.

«Для уменьшения рисков заболевания правительство рекомендует всем гражданам ограничить контакты, в случае появления симптомов заболевания — острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) — не покидать дом и незамедлительно вызвать врача. Работодателям рассмотреть возможность перевода сотрудников на работу в удалённом доступе», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в России создан запас в 700 тыс. тест-систем на коронавирус, который будет пополняться. Ежедневная мощность производства — до 100 тыс.

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора с января досмотрели на границе более 4,5 млн человек, среди которых было обнаружено более 400 лиц с признаками инфекционных заболеваний. Отмечается, что были досмотрены лица, прибывшие воздушным, автомобильным и железнодорожным транспортом.

По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.