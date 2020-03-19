Роспотребнадзор с января досмотрел на границе свыше 4,5 млн человек

Специалисты Роспотребнадзора с января 2020 года досмотрели на границе более 4,5 млн человек, среди которых было обнаружено более 400 лиц с признаками инфекционных заболеваний.

АГН «Москва»