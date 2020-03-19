Роспотребнадзор с января досмотрел на границе свыше 4,5 млн человек

Короткая ссылка
Специалисты Роспотребнадзора с января 2020 года досмотрели на границе более 4,5 млн человек, среди которых было обнаружено более 400 лиц с признаками инфекционных заболеваний.
Роспотребнадзор с января досмотрел на границе свыше 4,5 млн человек
  • АГН «Москва»

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что были досмотрены люди, прибывшие воздушным, автомобильным и железнодорожным транспортом. 

«Выявлено более 400 человек с признаками инфекционных заболеваний, в каждом случае проведён комплекс необходимых профилактических мероприятий», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что в России порядка 18 тыс. человек находятся под медицинским контролем на предмет заражения коронавирусом.

По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев заболевания коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить