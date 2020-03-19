Роспотребнадзор с января досмотрел на границе свыше 4,5 млн человек
- АГН «Москва»
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что были досмотрены люди, прибывшие воздушным, автомобильным и железнодорожным транспортом.
«Выявлено более 400 человек с признаками инфекционных заболеваний, в каждом случае проведён комплекс необходимых профилактических мероприятий», — заявили в Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось, что в России порядка 18 тыс. человек находятся под медицинским контролем на предмет заражения коронавирусом.
По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев заболевания коронавирусом.