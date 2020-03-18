В России под наблюдением из-за COVID-19 находятся почти 18 тысяч человек

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Около 18 тыс. человек находятся под медицинским контролем на предмет заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из данных Роспотребнадзора.
В России под наблюдением из-за COVID-19 находятся почти 18 тысяч человек
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 56 991 человек, по состоянию на 17.03.2020 под контролем остаются 17 904 человека», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что для лиц, у которых нет возможности изолированного проживания, в российских регионах предусмотрено 405 обсерваторов на 25 376 мест. На данный момент в таких помещениях размещены 146 человек.

Ранее стало известно о выписке из больницы в Коммунарке в Москве более 100 пациентов, находившихся на карантине с подозрением на  COVID-19.

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