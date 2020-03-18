Более 100 человек выписали из больницы в Коммунарке после карантина

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Более 100 пациентов, находившихся на карантине с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19, выписаны из больницы в Коммунарке в Москве, сообщили в оперативном штабе.
Более 100 человек выписали из больницы в Коммунарке после карантина
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«С начала открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписаны 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус», — говорится в сообщении.

Как отмечается, у каждого из них тест на коронавирус дважды показал отрицательный результат.

В настоящее время в медучреждении находятся 408 человек, из них у 37 подтверждён коронавирус, рассказал главный врач Денис Проценко. Ни одного пациента с тяжёлой формой заболевания нет.

Ранее сообщалось, что всех сбежавших из комплекса в Коммунарке удалось найти.

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