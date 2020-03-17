В мэрии Москвы сообщили о возвращении сбежавших из карантина пациентов

Всех пациентов, сбежавших ранее из медицинского комплекса в Коммунарке, удалось найти, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, они доставлены в медицинское учреждение.

«Там они продолжат проходить необходимое лечение в соответствии со стандартом. Я хочу обратиться к жителям города с просьбой ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности благополучие и жизнь окружающих», — цитирует РИА Новости Ракову.

Ранее стало известно, что в Коммунарке в ночь на 16 марта из больницы №40 сбежала пациентка. Женщина была помещена в карантин с подозрением на коронавирус. Её удалось вернуть обратно в медучреждение, однако к тому моменту она уже успела побывать у себя дома. Главврач больницы №40 Денис Проценко заявил, что такое поведение пациентов обнуляет всю работу, направленную на сдерживание вируса.

По последним данным, в Москве подтверждено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией.