Мишустин заявил об отсутствии оснований для паники из-за коронавируса
- РИА Новости
«Многие люди только сейчас стали осознавать всю серьёзность ситуации. Но поводов для паники нет, Россия имеет успешный опыт в борьбе с эпидемиями как внутри страны, так и в мире. Мы справимся с этой угрозой», — приводит его заявление на заседании правительства РИА Новости.
Ранее власти допустили усиление мер в России для борьбы с распространением коронавируса в случае необходимости.
В то же время в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом заявили, что информация о введении комендантского часа в Москве не соответствует действительности.