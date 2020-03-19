Мишустин заявил об отсутствии оснований для паники из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 нет оснований для паники.

«Многие люди только сейчас стали осознавать всю серьёзность ситуации. Но поводов для паники нет, Россия имеет успешный опыт в борьбе с эпидемиями как внутри страны, так и в мире. Мы справимся с этой угрозой», — приводит его заявление на заседании правительства РИА Новости.

Ранее власти допустили усиление мер в России для борьбы с распространением коронавируса в случае необходимости.

В то же время в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом заявили, что информация о введении комендантского часа в Москве не соответствует действительности.