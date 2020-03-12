Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

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Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
  • globallookpress.com

«Несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения инфекции в нашей стране сведена к минимуму», — подчеркнул Мишустин.

По его словам, Россия приняла все необходимые упреждающие и профилактические меры по недопущению распространения коронавируса.

«Мы одни из первых фактически закрыли границы с Китаем и странами, где активно распространяется коронавирус... создали оперативный штаб... чтобы не допустить массового распространения вируса... Все подготовленные нами меры тщательно выверены и обоснованы», — заверил глава российского правительства.

Ранее в Кремле заявили, что пока не рассматривают возможность отмены парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом.

С 10 марта до 10 апреля в Москве запретили проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. 

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