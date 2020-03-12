Песков оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса
- РИА Новости
«Пока нет. Подготовка продолжается. Следим за ситуацией», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил из-за ситуации с коронавирусом военный парад в Нур-Султане, посвящённый 75-летию Победы.
11 марта в России зарегистрировали восемь новых случаев заражения коронавирусом: шесть в Москве и два в Московской области. Среди заразившихся есть и ребёнок, у которого отсутствуют симптомы заболевания.