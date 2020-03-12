Песков оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом.
Песков оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Пока нет. Подготовка продолжается. Следим за ситуацией», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил из-за ситуации с коронавирусом военный парад в Нур-Султане, посвящённый 75-летию Победы.

11 марта в России зарегистрировали восемь новых случаев заражения коронавирусом: шесть в Москве и два в Московской области. Среди заразившихся есть и ребёнок, у которого отсутствуют симптомы заболевания.

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