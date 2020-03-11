В оперштабе рассказали о ребёнке — носителе 2019-nCoV в Москве
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«В Москве подтверждено ещё шесть случаев коронавирусной инфекции. У одного из пациентов, ребёнка, полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем», — цитирует штаб ТАСС.
Как стало известно ранее, в России за последние сутки зарегистрировали восемь новых случаев коронавируса: шесть в Москве и два в Московской области. Все инфицированные посещали Италию в последние две недели.