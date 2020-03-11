В России зарегистрировано восемь новых случаев коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировано восемь новых случаев коронавируса у граждан Российской Федерации: шесть в Москве и два в Московской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Там отметили, что все граждане посещали Италию в последние две недели.

«Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — добавили в штабе.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян не паниковать из-за COVID-19, отметив, что число новых случаев заражения в Китае снижается, а значит, с инфекцией можно справиться.

Профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.