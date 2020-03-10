Онищенко призвал россиян не паниковать из-за коронавируса

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян не паниковать из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Онищенко призвал россиян не паниковать из-за коронавируса
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Паниковать никакого основания нет, и это демонстрирует очень хорошо Китайская Народная Республика, которая сегодня практически купировала свою, в общем-то, достаточно серьёзную вспышку», — цитирует Онищенко Интерфакс.

Согласно приведённым им данным по динамике заболеваемости COVID-19 в КНР, вспышка была окончательно локализована в китайской провинции Хубэй, а общее число новых случаев заражения снижается.

По словам Онищенко, это является подтверждением того, что с инфекцией можно справиться.

Вместе с тем он оценил информационную кампанию вокруг ситуации с коронавирусом, отметив, что она имеет «все признаки микст-гибридной информационно-террористической атаки».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье из-за коронавируса на карантин поместили 36 человек.

Также стало известно о внесении Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры России в реестр запрещённой информации ряда сообщений в социальных сетях о COVID-19.

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