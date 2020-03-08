Власти Москвы сообщили о последствиях нарушения карантина по COVID-19

В департаменте здравоохранения Москвы рассказали о последствиях нарушения требований по карантину в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщается на сайте ведомства, «постановлением правительства России от 31.01.2020 № 66 коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих».

«Нарушение законодательства влечёт ответственность, в том числе уголовную — вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения COVID-19.