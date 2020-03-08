Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России
- © Felix Kästle/dpa
- globallookpress.com
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на штаб, новые случаи зафиксированы в Московской, Белгородской и Калининградской областях.
Заболевшие посещали Италию в последние две недели. Круг лиц, с которыми они контактировали, определён.
7 марта стало известно, что в России за сутки было выявлено четыре новых случая заражения COVID-19, все заболевшие посещали в последние две недели Италию.
8 марта граждан России, у которых была выявлена коронавирусная инфекция на круизном лайнере Diamond Princess, выписали после карантина в Казани.