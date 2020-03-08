Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России

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В России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению коронавируса и борьбе с ним.
Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на штаб, новые случаи зафиксированы в Московской, Белгородской и Калининградской областях.

Заболевшие посещали Италию в последние две недели. Круг лиц, с которыми они контактировали, определён.

7 марта стало известно, что в России за сутки было выявлено четыре новых случая заражения COVID-19, все заболевшие посещали в последние две недели Италию.

8 марта граждан России, у которых была выявлена коронавирусная инфекция на круизном лайнере Diamond Princess, выписали после карантина в Казани.

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