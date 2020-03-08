Находившиеся на карантине в Казани туристы с Diamond Princess выписаны

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Граждане России, у которых была выявлена коронавирусная инфекция на круизном лайнере Diamond Princess, выписаны после карантина в Казани.
Находившиеся на карантине в Казани туристы с Diamond Princess выписаны
  • ©пресс-служба президента Татарстана

Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«23 Февраля, в мужской праздник, вы начали работать, а сегодня, в день 8 Марта, завершили свою работу, выписали всех пациентов в удовлетворительном состоянии, без замечаний», — сказал он коллективу Республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А.Ф. Агафонова. Его слова приводит ТАСС.

Как пишет business-gazeta, накануне президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил ситуацию с медработниками, которые заверили его, что люди могут спокойно возвращаться домой.

Восемь россиян с корабля в ночь на 23 февраля самолётом МЧС были доставлены в столицу Татарстана и размещены в республиканской инфекционной больнице.

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