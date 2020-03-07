В России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последние две недели Италию.

Об этом говорится в заявлении оперативного штаба по предупреждению коронавируса и борьбе с ним.

Трое заразившихся находятся в Липецке, один — в Санкт-Петербурге, передаёт РИА Новости.

Уточняется, что у двоих пациентов болезнь протекает без выраженных симптомов. Также определён круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, их помещают под медицинское наблюдение.

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

6 марта сообщалось о шести новых случаях заражения COVID-19 в России. Пять случаев зафиксировано в Москве и ещё один — в Нижнем Новгороде.

7 марта стало известно, что один заразившийся COVID-19 россиянин выписан в Москве после выздоровления.