В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
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Пять случаев зафиксировано в Москве, один — в Нижнем Новгороде.
«По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели», — цитирует штаб ТАСС.
К настоящему времени круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, определён, все они взяты под медицинское наблюдение.
Состояние пациентов удовлетворительное, заболевание протекает в лёгкой форме.