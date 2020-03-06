В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

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RT
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последнее время Италию. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба по предупреждению коронавируса и борьбе с ним.
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
  • © Sebastian Gollnow/dpa
  • globallookpress.com

Пять случаев зафиксировано в Москве, один — в Нижнем Новгороде.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели», — цитирует штаб ТАСС.

К настоящему времени круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, определён, все они взяты под медицинское наблюдение.

Состояние пациентов удовлетворительное, заболевание протекает в лёгкой форме.

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