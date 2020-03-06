В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последнее время Италию. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба по предупреждению коронавируса и борьбе с ним.

© Sebastian Gollnow/dpa

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