В Нижнем Новгороде рассказали о первом выявленном случае заражения коронавирусом

В пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области заявили, что заразившаяся коронавирусом жительница Нижнего Новгорода недавно вернулась из Италии.

Об этом сообщает РИА «Время Н».

Отмечается, что после приезда из Милана нижегородка обратилась к врачу с признаками ОРВИ. Анализы показали наличие у неё заболевания.

Сейчас пациентка находится в изолированном помещении специализированного лечебного учреждения под наблюдением врачей.

Медики уверяют, что состояние девушки удовлетворительное и болезнь протекает в лёгкой форме.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что это первый и пока единственный случай заражения новым вирусом, подтверждённый лабораторно.

«Ситуация в регионе опасений не вызывает. Предусмотрительно усилены меры профилактики. В ежедневном режиме осуществляется мониторинг лиц, прибывших из эпидемиологически неблагополучных территорий. Усилен карантинный контроль в аэропорту Стригино», — отметил Глеб Никитин.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.