В Нижнем Новгороде рассказали о первом выявленном случае заражения коронавирусом
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Об этом сообщает РИА «Время Н».
Отмечается, что после приезда из Милана нижегородка обратилась к врачу с признаками ОРВИ. Анализы показали наличие у неё заболевания.
Сейчас пациентка находится в изолированном помещении специализированного лечебного учреждения под наблюдением врачей.
Медики уверяют, что состояние девушки удовлетворительное и болезнь протекает в лёгкой форме.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что это первый и пока единственный случай заражения новым вирусом, подтверждённый лабораторно.
«Ситуация в регионе опасений не вызывает. Предусмотрительно усилены меры профилактики. В ежедневном режиме осуществляется мониторинг лиц, прибывших из эпидемиологически неблагополучных территорий. Усилен карантинный контроль в аэропорту Стригино», — отметил Глеб Никитин.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.