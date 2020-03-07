Болевший коронавирусом россиянин выписан в Москве после выздоровления
- РИА Новости
«(Давид. — RT) Беров выписан», — сообщили РИА Новости в штабе.
6 марта заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что первый заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве выздоровел.
Как сообщалось в тот же день, за сутки в России было выявлено шесть новых случаев заболевания, все заболевшие посещали в последнее время Италию.
Пять случаев зафиксировано в Москве, один — в Нижнем Новгороде.