Первый заразившийся коронавирусом в Москве выздоровел

Первый заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве выздоровел. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции», — приводит её слова оперативный штаб.

Она отметила, что в ближайшие дни этого человека планируют выписать из больницы.

Ранее стало известно, что в России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусом, все заболевшие посещали в последнее время Италию.

Пять случаев зафиксировано в Москве, один — в Нижнем Новгороде.