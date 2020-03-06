Первый заразившийся коронавирусом в Москве выздоровел

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Первый заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве выздоровел. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Первый заразившийся коронавирусом в Москве выздоровел
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции», — приводит её слова оперативный штаб.

Она отметила, что в ближайшие дни этого человека планируют выписать из больницы.

Ранее стало известно, что в России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусом, все заболевшие посещали в последнее время Италию.

Пять случаев зафиксировано в Москве, один — в Нижнем Новгороде.

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