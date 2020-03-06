Первый заразившийся коронавирусом в Москве выздоровел
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- РИА Новости
«Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции», — приводит её слова оперативный штаб.
Она отметила, что в ближайшие дни этого человека планируют выписать из больницы.
Ранее стало известно, что в России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусом, все заболевшие посещали в последнее время Италию.
Пять случаев зафиксировано в Москве, один — в Нижнем Новгороде.