Роскомнадзор ограничит доступ к фейкам о коронавирусе
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в соцсетях, в частности, во «ВКонтакте» и сети Facebook, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции», — заявили в Роскомнадзоре.
Отмечается, что Генпрокуратура признала наличие в этих материалах недостоверной общественно значимой информации, которая создаёт угрозу общественной безопасности.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова опровергла данные о том, что российские власти якобы скрывают «достаточно большое количество» случаев заражения коронавирусом в стране.
Президент России Владимир Путин сообщил, что, по данным Федеральной службы безопасности, большая часть фейков о коронавирусе поступает из-за границы.