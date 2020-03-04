Роскомнадзор ограничит доступ к фейкам о коронавирусе

Роскомнадзор в среду, 4 марта, по требованию Генеральной прокуратуры России внёс в реестр запрещённой информации ряд сообщений в социальных сетях о коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в соцсетях, в частности, во «ВКонтакте» и сети Facebook, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции», — заявили в Роскомнадзоре.

Отмечается, что Генпрокуратура признала наличие в этих материалах недостоверной общественно значимой информации, которая создаёт угрозу общественной безопасности.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова опровергла данные о том, что российские власти якобы скрывают «достаточно большое количество» случаев заражения коронавирусом в стране.

Президент России Владимир Путин сообщил, что, по данным Федеральной службы безопасности, большая часть фейков о коронавирусе поступает из-за границы.