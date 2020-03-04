Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
  • РИА Новости

«Что касается вбросов этих провокационных, ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы​​​. Это, к сожалению, нас сопровождает всегда», — сказал глава государства.

По его словам, целью вбросов является создание паники среди населения.

Президент заявил, что противопоставить фейкам можно своевременное всеобъемлющее и достоверное информирование российских граждан.

Ранее в Кремле сообщили, что в Москве не осложнялась ситуация в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

2 марта стало известно, что врачи подтвердили COVID-19 у жителя Москвы, вернувшегося из Италии. 

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