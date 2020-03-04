Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
- РИА Новости
«Что касается вбросов этих провокационных, ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Это, к сожалению, нас сопровождает всегда», — сказал глава государства.
По его словам, целью вбросов является создание паники среди населения.
Президент заявил, что противопоставить фейкам можно своевременное всеобъемлющее и достоверное информирование российских граждан.
Ранее в Кремле сообщили, что в Москве не осложнялась ситуация в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
2 марта стало известно, что врачи подтвердили COVID-19 у жителя Москвы, вернувшегося из Италии.