В Кремле заявили, что в Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве не осложнялась ситуация в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Кремле заявили, что в Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом
  • РИА Новости

Журналисты задали Пескову вопрос о том, какие меры принимаются в связи с «резким осложнением ситуации с коронавирусом из-за заражённого россиянина, который приехал из Италии».

«В Москве резко не осложнялась ситуация в связи с коронавирусом», — отреагировал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что врачи подтвердили COVID-19 у москвича, прилетевшего из Италии. 

Отмечалось, что шесть его родственников и пять знакомых были госпитализированы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что первые анализы не выявили заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у всех контактировавших с заражённым москвичом.

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