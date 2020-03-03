Стало известно о первых пробах контактировавших с москвичом с COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что первые анализы не выявили заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у всех контактировавших с заражённым коронавирусом москвичом.

Ракова рассказала, что в настоящий момент, согласно результатам исследований Роспотребнадзора, «есть данные об отрицательных результатах первых проб, по которым получены результаты: у всех родственников и друзей заболевшего первые пробы отрицательные, у всех пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ, первая проба — отрицательная, на сегодняшний день анализы 67 пассажиров рейса также отрицательные».

Она добавила, что анализы остальных пассажиров находятся в работе, также, по её словам, экипаж самолёта, которым летел заболевший, сотрудники поликлиники, куда он первоначально обратился, находятся под наблюдением. Первичный анализ также является отрицательным.

«Это не может нас не радовать», — цитирует агентство городских новостей «Москва» Ракову.

При этом она отметила, что «однозначное подтверждение того, что человек здоров, возможно только после проведения комплексного многоэтапного исследования в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения».

Ранее сообщалось, что врачи подтвердили COVID-19 у москвича, прилетевшего из Италии.

Отмечалось, что шесть его родственников и пять знакомых были госпитализированы.