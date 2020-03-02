У родственников пациента с COVID-19 в Москве нет симптомов инфекции

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У родственников и знакомых москвича, у которого выявили заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019, отсутствуют симптомы этого заболевания.
У родственников пациента с COVID-19 в Москве нет симптомов инфекции
  • Reuters

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

В штабе сообщили, что в настоящий момент в больнице «находятся шесть родственников (двое из них — в Крыму и Московской области) и пять друзей заболевшего (один пока находится за границей)».

«У них симптомы заболевания полностью отсутствуют», — рассказали агентству.

Ранее сообщалось, что врачи подтвердили COVID-19 у москвича, прилетевшего из Италии. 

Отмечалось, что шесть его родственников и пять знакомых были госпитализированы.

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