Голикова опровергла данные о сокрытии числа заражённых COVID-19 в России

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с участием президента России Владимира Путина опровергла информацию о том, что власти скрывают «достаточно большое количество» заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Должна сказать, что в последнее время в социальных сетях появляются фейковые сообщения о достаточно большом количестве заболевших на территории Российской Федерации и о том, что официальные власти скрывают эту информацию», — заявила Голикова.

Она подчеркнула, что эта информация не соответствует действительности.

По её словам, российские власти ведут строгую работу по профилактике проникновения коронавируса на территорию России.

На совещании Владимир Путин отметил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков о масштабах распространения COVID-19 на территории России поступает из-за границы.