Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса
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- РИА Новости
«В период подъёма заболеваемости острыми респираторными инфекциями — грипп, ОРЗ, коронавирус — нужно соблюдать правила личной гигиены. Это и ношение масок, и гигиена рук, посуды», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, волноваться из-за первого случая коронавируса в Москве не стоит.
Как пояснил Онищенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», оснований для беспокойства нет.
«Имея такую тесную границу с Китаем, имея такие тесные связи, обмены людьми, экономиками, не быть не могло. Сработала система, выявила вовремя — это хороший признак, в заслугу надо поставить», — добавил он.
Ранее Онищенко оценил предложение запретить посылки из Китая.