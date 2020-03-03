Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

«В период подъёма заболеваемости острыми респираторными инфекциями — грипп, ОРЗ, коронавирус — нужно соблюдать правила личной гигиены. Это и ношение масок, и гигиена рук, посуды», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, волноваться из-за первого случая коронавируса в Москве не стоит.

Как пояснил Онищенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», оснований для беспокойства нет.

«Имея такую тесную границу с Китаем, имея такие тесные связи, обмены людьми, экономиками, не быть не могло. Сработала система, выявила вовремя — это хороший признак, в заслугу надо поставить», — добавил он.

Ранее Онищенко оценил предложение запретить посылки из Китая.