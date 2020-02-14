Онищенко оценил предложение запретить посылки из Китая

Короткая ссылка
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил предложение запретить посылки из Китая.
Онищенко оценил предложение запретить посылки из Китая
  • РИА Новости

«Надо носить маски и мыть руки — и ничего не будет. Перебор не нужен», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, если заказать в Китае носки, то ничего страшного не будет. С продуктами питания — другое дело, здесь нужно смотреть дифференцированно, пояснил депутат.

«Но для этого есть специально обученные люди. Понятно, что Хубэй сейчас закрыта, и действительно надо, чтобы так было. А из других городов пусть идут», — добавил он.

22 января эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН исключил возможность заражения коронавирусом при получении посылки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить