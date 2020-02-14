Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил предложение запретить посылки из Китая.

«Надо носить маски и мыть руки — и ничего не будет. Перебор не нужен», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, если заказать в Китае носки, то ничего страшного не будет. С продуктами питания — другое дело, здесь нужно смотреть дифференцированно, пояснил депутат.

«Но для этого есть специально обученные люди. Понятно, что Хубэй сейчас закрыта, и действительно надо, чтобы так было. А из других городов пусть идут», — добавил он.

22 января эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН исключил возможность заражения коронавирусом при получении посылки.