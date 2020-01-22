Эксперт рассказал, можно ли заразиться коронавирусом при получении посылки
- Reuters
«Ну, при получении посылки не происходит заражения. Всё-таки это респираторная инфекция. Заражение происходит при непосредственном контакте», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, с продуктами питания ситуация сложнее. В принципе, отметил эксперт, заражения быть не должно. Оно может быть только в случае, если продукты мясные.
Ранее врач и телеведущая Елена Малышева в беседе с ФАН оценила ситуацию вокруг коронавируса из Китая.