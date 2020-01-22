Эксперт рассказал, можно ли заразиться коронавирусом при получении посылки

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Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин рассказал, можно ли заразиться коронавирусом при получении посылки.
Эксперт рассказал, можно ли заразиться коронавирусом при получении посылки
  • Reuters

«Ну, при получении посылки не происходит заражения. Всё-таки это респираторная инфекция. Заражение происходит при непосредственном контакте», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, с продуктами питания ситуация сложнее. В принципе, отметил эксперт, заражения быть не должно. Оно может быть только в случае, если продукты мясные.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева в беседе с ФАН оценила ситуацию вокруг коронавируса из Китая.

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