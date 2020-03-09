В Подмосковье 36 человек поместили на карантин из-за коронавируса
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Подмосковья.
Отмечается, что пациентка с коронавирусом и члены её семьи находятся в изолированных боксах в инфекционном отделении одной из больниц. Заболевание у женщины протекает в лёгкой форме.
«Был установлен круг контактных лиц на территории Московской области. У 36 человек взяты анализы на коронавирус. В настоящее время у всех результат отрицательный», — заявили в Минздраве.
Отмечается, что всех этих людей поместили на карантин под медицинское наблюдение.
Ранее у вернувшейся из Цюриха жительницы Подмосковья обнаружили коронавирус.