В Подмосковье 36 человек поместили на карантин из-за коронавируса

В Московской области власти установили личности 36 человек, контактировавших с местной жительницей, у которой после возвращения из Цюриха диагностировали коронавирус.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Подмосковья.

Отмечается, что пациентка с коронавирусом и члены её семьи находятся в изолированных боксах в инфекционном отделении одной из больниц. Заболевание у женщины протекает в лёгкой форме.

«Был установлен круг контактных лиц на территории Московской области. У 36 человек взяты анализы на коронавирус. В настоящее время у всех результат отрицательный», — заявили в Минздраве.

Отмечается, что всех этих людей поместили на карантин под медицинское наблюдение.

Ранее у вернувшейся из Цюриха жительницы Подмосковья обнаружили коронавирус.