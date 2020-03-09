В Подмосковье 36 человек поместили на карантин из-за коронавируса

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В Московской области власти установили личности 36 человек, контактировавших с местной жительницей, у которой после возвращения из Цюриха диагностировали коронавирус.
В Подмосковье 36 человек поместили на карантин из-за коронавируса
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Подмосковья.

Отмечается, что пациентка с коронавирусом и члены её семьи находятся в изолированных боксах в инфекционном отделении одной из больниц. Заболевание у женщины протекает в лёгкой форме.

«Был установлен круг контактных лиц на территории Московской области. У 36 человек взяты анализы на коронавирус. В настоящее время у всех результат отрицательный», — заявили в Минздраве.

Отмечается, что всех этих людей поместили на карантин под медицинское наблюдение.

Ранее у вернувшейся из Цюриха жительницы Подмосковья обнаружили коронавирус.

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