У вернувшейся из Цюриха жительницы Подмосковья обнаружен коронавирус

Минздрав Московской области сообщил, что у вернувшейся из Цюриха жительницы Подмосковья обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19.

«Жительница Подмосковья 25 февраля вернулась из Цюриха. Из-за настороженности после поездки, несмотря на отсутствие симптомов заболевания, обратилась в медицинскую организацию. Взяты анализы для проведения исследований на наличие коронавирусной инфекции. После ряда анализов предварительный результат — положительный», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы подмосковного Минздрава.

Отмечается, что женщина и все члены её семьи госпитализированы в инфекционное отделение областной больницы в изолированные боксы.

Состояние у всех пациентов удовлетворительное. Устанавливается круг лиц, с которыми контактировала семья.

Ранее сообщалось, что четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в России. Речь идёт о россиянах, недавно побывавших в Италии.