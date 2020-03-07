«Все посещали Италию»: в России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом
- РИА Новости
- © Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано на территории России за прошедшие сутки, заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
«Трое больных в Липецке, из них двое без выраженных симптомов, один больной в Санкт-Петербурге. По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели», — заявили в штабе.
Все заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Отмечается, что круг контактировавших с пациентами лиц уже определён, их планируется поместить под медицинское наблюдение.
В правительстве Липецкой области указали, что «состояние больных ближе к удовлетворительному».
Как отмечает Роспотребнадзор, с учётом новой информации в РФ зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции.
«Из них два — у граждан КНР, 11 — у граждан России, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии. Кроме того, остаются под медицинским наблюдением трое граждан России, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess», — указали в ведомстве.
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Днём ранее на территории России зафиксировали шесть новых случаев заражения COVID-19. Пять из них в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все заболевшие также вернулись из поездок в Италию.
В оперативном штабе сообщали, что у четырёх пациентов заболевание проходит в лёгкой форме, состояние ещё одного — средней тяжести. В правительстве Нижегородской области указали, что единственная в регионе пациентка находится в удовлетворительном состоянии.
«Она получает всё необходимое лечение, анализы показывают снижение вирусной нагрузки», — уточнила пресс-служба губернатора области.
В Москве выписали первого заболевшего
Днём 7 марта стало известно, что из инфекционной больницы в Москве выписан первый пациент из числа граждан РФ, у которых обнаружили коронавирус, — Давид Беров.
В сообщении оперативного штаба указывается, что результат проведённых у мужчины повторных анализов отрицательный, пациент находится в хорошем состоянии. Отмечается, что его лечение осуществлялось в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции».
«В настоящее время пациент здоров, никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдается», — пояснила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.
Сам Беров после выписки также подтвердил, что хорошо себя чувствует.
«Я чувствую себя отлично. Я не волновался, у меня симптомы были обычные: просто простуда, кашель. Приехал из Италии и просто в силу бдительности с друзьями пошли и проверились — и всё», — сказал Беров, отметив, что у него имеются документы об отсутствии коронавируса.
Ранее в Москве начал действовать режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Согласно распоряжению мэра столицы Сергея Собянина, прибывающие из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией должны на 14 дней отказаться от посещения работы или учёбы, а также общественных мест.
Кроме того, в столице прорабатывается концепция быстровозводимого медицинского центра в рамках плана по профилактике распространения коронавируса. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, в проекте инфекционного центра должны быть предусмотрены боксы для пациентов, пропускной пункт, помещения для дезинфекции, комнаты для персонала и автопарковка. Для реализации проекта планируется сформировать специальный штаб.
Напомним, что распространение коронавируса COVID-19 началось в декабре 2019 года в КНР. Эпицентром заболевания стала китайская провинция Хубэй, позднее инфекция распространилась за пределы страны практически по всему миру.
К настоящему времени в общей сложности зафиксировано более 102 тыс. случаев заражения, более 80 тыс. из них — на территории Китая. Больше всего заболевших — в Южной Корее (более 6,7 тыс.), Иране (4,7 тыс.) и Италии (4,6 тыс.). За последние сутки первые случаи заражения отмечены на Мальте, в Бутане, Камеруне, Сербии, Ватикане и Словакии.