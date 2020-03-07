«Все посещали Италию»: в России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом

Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в России. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Речь идёт о россиянах, недавно побывавших в Италии. Трое из них находятся в Липецке, один — в Санкт-Петербурге. Все инфицированные госпитализированы, у двух из них болезнь протекает без симптомов. По данным Роспотребнадзора, с учётом новых данных на территории РФ зарегистрировано 14 случаев заражения COVID-19, три человека уже выздоровели.

Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано на территории России за прошедшие сутки, заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Трое больных в Липецке, из них двое без выраженных симптомов, один больной в Санкт-Петербурге. По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели», — заявили в штабе.

Все заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Отмечается, что круг контактировавших с пациентами лиц уже определён, их планируется поместить под медицинское наблюдение.

В правительстве Липецкой области указали, что «состояние больных ближе к удовлетворительному».

Как отмечает Роспотребнадзор, с учётом новой информации в РФ зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции.

«Из них два — у граждан КНР, 11 — у граждан России, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии. Кроме того, остаются под медицинским наблюдением трое граждан России, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess», — указали в ведомстве.

Карта RT: в каких странах зафиксирована коронавирусная инфекция COVID-19

Днём ранее на территории России зафиксировали шесть новых случаев заражения COVID-19. Пять из них в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все заболевшие также вернулись из поездок в Италию.

В оперативном штабе сообщали, что у четырёх пациентов заболевание проходит в лёгкой форме, состояние ещё одного — средней тяжести. В правительстве Нижегородской области указали, что единственная в регионе пациентка находится в удовлетворительном состоянии.

«Она получает всё необходимое лечение, анализы показывают снижение вирусной нагрузки», — уточнила пресс-служба губернатора области.

В Москве выписали первого заболевшего

Днём 7 марта стало известно, что из инфекционной больницы в Москве выписан первый пациент из числа граждан РФ, у которых обнаружили коронавирус, — Давид Беров.

В сообщении оперативного штаба указывается, что результат проведённых у мужчины повторных анализов отрицательный, пациент находится в хорошем состоянии. Отмечается, что его лечение осуществлялось в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции».

«В настоящее время пациент здоров, никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдается», — пояснила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

Сам Беров после выписки также подтвердил, что хорошо себя чувствует.

«Я чувствую себя отлично. Я не волновался, у меня симптомы были обычные: просто простуда, кашель. Приехал из Италии и просто в силу бдительности с друзьями пошли и проверились — и всё», — сказал Беров, отметив, что у него имеются документы об отсутствии коронавируса.

Также по теме Теневой коронавирус: в Китае заявили об изменении клинических симптомов COVID-19 Китайские учёные сообщили, что наблюдение за двумя группами пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 показало: происходит...

Ранее в Москве начал действовать режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Согласно распоряжению мэра столицы Сергея Собянина, прибывающие из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией должны на 14 дней отказаться от посещения работы или учёбы, а также общественных мест.

Кроме того, в столице прорабатывается концепция быстровозводимого медицинского центра в рамках плана по профилактике распространения коронавируса. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, в проекте инфекционного центра должны быть предусмотрены боксы для пациентов, пропускной пункт, помещения для дезинфекции, комнаты для персонала и автопарковка. Для реализации проекта планируется сформировать специальный штаб.

Напомним, что распространение коронавируса COVID-19 началось в декабре 2019 года в КНР. Эпицентром заболевания стала китайская провинция Хубэй, позднее инфекция распространилась за пределы страны практически по всему миру.

К настоящему времени в общей сложности зафиксировано более 102 тыс. случаев заражения, более 80 тыс. из них — на территории Китая. Больше всего заболевших — в Южной Корее (более 6,7 тыс.), Иране (4,7 тыс.) и Италии (4,6 тыс.). За последние сутки первые случаи заражения отмечены на Мальте, в Бутане, Камеруне, Сербии, Ватикане и Словакии.