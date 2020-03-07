Теневой коронавирус: в Китае заявили об изменении клинических симптомов COVID-19

Китайские учёные сообщили, что наблюдение за двумя группами пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-2019 показало: происходит изменение клинических симптомов при заражении. Так, у заболевших позднее менее явно проявлялись или вовсе отсутствовали такие проявления вирусной инфекции, как высокая температура, слабость и отделение мокроты. В то же время высокопоставленный представитель Всемирной организации здравоохранения(ВОЗ) Майкл Райан призвал не рассчитывать на то, что распространение COVID-2019 само остановится в течение ближайших месяцев. По его словам, не стоит надеяться на то, что вирус исчезнет к лету, как это происходит с гриппом. Число заражённых COVID-19 по всему миру превысило 100 тыс., но более половины из них уже выздоровели. В Китае распространение инфекции значительно замедлилось, однако число заболевших в других странах растёт.

Китайские учёные сообщили о происходящих изменениях клинических симптомов при заражении COVID-19. Черновик этого исследования опубликован на портале Social Science Research Network. По результатам наблюдения за двумя группами пациентов, у заразившихся раньше были более явно выражены такие симптомы, как высокая температура, отделение мокроты, слабость, боль в мышцах и пониженный уровень лимфоцитов. У заразившихся позднее эти симптомы были выражены меньше или отсутствовали. При этом кашель, тяжесть в груди, тошнота и диарея фиксировались у всех пациентов в обеих группах наблюдения.

На этом фоне высокопоставленный представитель Всемирной организации здравоохранения усомнился в том, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 прекратится в течение нескольких месяцев. По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, такой сценарий развития событий станет «невероятной удачей».

«Мы полагаем, что вирус сохранит способность к распространению... Сказать, что он просто исчезнет, как вирус гриппа, значит дать ложную надежду», — отметил Райан.

«Мы надеемся, что это произойдёт. Это было бы невероятной удачей. Но мы не можем делать таких предположений, у нас нет для этого оснований», — добавил он.

Представитель ВОЗ также призвал бороться с коронавирусом, вместо того чтобы просто рассчитывать на его исчезновение.

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Число заражённых COVID-19 во всём мире превысило 100 тыс. человек. Большинство из них — свыше 80,6 тыс. человек — в Китае. При этом нужно отметить, что 57 тыс. из них уже выздоровели и были выписаны из больниц. От осложнений заболевания скончались около 3,5 тыс. человек.

В самой КНР распространение коронавируса сильно замедлилось и за последние сутки зафиксированы менее 100 новых случаев заболевания. При этом некоторые из инфицированных заразились не в Китае, а будучи в других странах, например в Италии или Иране.

Несмотря на улучшающуюся статистику в Китае, откуда началось распространение коронавируса, в остальном мире число заражённых растёт. За прошедшие сутки ВОЗ зарегистрировала около 2,7 тыс. новых случаев. Организация продолжает считать риски дальнейшего распространения коронавируса очень высокими.

Первые случаи заражения за последние сутки зафиксированы в Колумбии, Коста-Рике и Того. Примечательно, что ни один из заболевших не был в Китае — речь идёт о туристах, вернувшихся из поездок по Европе или США.

«В России зарегистрировано шесть случаев»

За пределами Китая наибольшее число инфицированных — около 6,7 тыс. — в Южной Корее, прирост больных там составил 483 за сутки. В Европе крупнейший очаг распространения коронавируса находится в Италии, где им заразились 4,6 тыс. — за день их число увеличилось почти на 800.

Именно Италия в последнее время стала источником распространения заболевания по миру. В частности, 6 марта Роспотребнадзор сообщил, что шесть россиян, прибывших из этой страны, заражены COVID-19.

«За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации — один случай в Нижнем Новгороде, пять случаев в Москве, — сообщили в Минздраве. — Незамедлительно был определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации».

Как отметили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у четырёх человек заболевание протекает в лёгкой форме, состояние ещё одного оценивается как средней тяжести.

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В России было зафиксировано ещё два завозных из Италии случая заражения COVID-19. Первый, 2 марта, — у россиянина, а 5 марта — у итальянца. Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, гражданин РФ выздоровел и готовится к выписке.

«У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции, в ближайшие дни мы его выпишем», — сказала она.

Стоит также отметить, что четыре россиянина находятся на борту лайнера Grand Princess, где у 21 человека был обнаружен коронавирус. На данный момент судно находится на карантине у берегов Калифорнии. Всего на борту более 3,5 тыс. пассажиров и персонала лайнера. Посольство России в США сообщило, что следит за ситуацией.

«Поддерживаем постоянный контакт с представителями компетентных органов. Внимательно следим за развитием ситуации. Рассчитываем на содействие американских коллег по установлению прямой связи с российскими гражданами», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Закрытие границы с Ираном

Другим крупным очагом распространения коронавируса стал Иран. По последим данным в Исламской Республике число заражённых превышает 4,7 тыс. Этот показатель вырос более чем на 1,2 тыс. после того, как власти открыли новые центры, где можно сдать анализы.

Правительство России приняло решение 7 марта перестать впускать иностранцев через границу с Ираном. Эти меры не коснутся граждан стран Евразийского экономического союза, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и тех, у кого есть вид на жительство в России.

«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», — поясняется в распоряжении кабмина.

Также на днях в Москве был введён режим повышенной готовности в связи с распространением COVID-19. В частности, в соответствии с ним, прибывающие из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу (Китай, Италия, Иран, Южная Корея, Германия, Франция и другие) должны на 14 дней обеспечить самоизоляцию — не ходить на работу или учёбу, а также избегать общественных мест.