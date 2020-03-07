Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения COVID-19

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Министр здравоохранения Коста-Рики Даниэль Салас сообщил, что у гражданки США, прибывшей в страну 1 марта, была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.
Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения COVID-19
  • Reuters

«Первый случай коронавируса в Коста-Рике — завезённый. Речь о женщине 49 лет из США» — цитирует РИА Новости Саласа.

Ранее Минздрав Колумбии сообщил о первом на территории страны случае заражения COVID-19.

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