Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения COVID-19
Министр здравоохранения Коста-Рики Даниэль Салас сообщил, что у гражданки США, прибывшей в страну 1 марта, была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.
- Reuters
«Первый случай коронавируса в Коста-Рике — завезённый. Речь о женщине 49 лет из США» — цитирует РИА Новости Саласа.
Ранее Минздрав Колумбии сообщил о первом на территории страны случае заражения COVID-19.
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