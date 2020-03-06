Иран заявил о рекордном росте числа случаев заражения коронавирусом

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Официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN заявил, что в стране зафиксирован рекордный рост количества случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Иран заявил о рекордном росте числа случаев заражения коронавирусом
  • Reuters

«За прошедшие сутки удалось установить 1234 случая, что является рекордом. Общее число с учётом новых данных — 4747», — цитирует его РИА Новости.

Как предположил Джаханпур, рекордный рост связан с тем, что власти увеличили количество центров, где можно пройти тест на вирус.

Ранее официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави сообщил, что Тегеран получил помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией от Всемирной организации здравоохранения, а также Франции, Великобритании и Германии.

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