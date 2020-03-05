Трамп заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
- Reuters
«Мы отлично справляемся, у нас замечательная группа, (вице-президент США. — RT) Майк Пенс отлично делает свою работу. Я поставил его во главе этой группы», — рассказал Трамп.
Он заявил, что в США «лучшие врачи в мире».
Глава Белого дома отметил, что США оказывают помощь в борьбе с коронавирусом «множеству других стран».
«Мы бы помогли Ирану, если бы они этого хотели. Они очень сильно пострадали», — добавил президент.
Ранее официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави сообщил, что Тегеран получил помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией от Всемирной организации здравоохранения, а также Франции, Великобритании и Германии.