Трамп заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

Американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил о готовности США помочь Ирану в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Мы отлично справляемся, у нас замечательная группа, (вице-президент США. — RT) Майк Пенс отлично делает свою работу. Я поставил его во главе этой группы», — рассказал Трамп.

Он заявил, что в США «лучшие врачи в мире».

Глава Белого дома отметил, что США оказывают помощь в борьбе с коронавирусом «множеству других стран».

«Мы бы помогли Ирану, если бы они этого хотели. Они очень сильно пострадали», — добавил президент.

Ранее официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави сообщил, что Тегеран получил помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией от Всемирной организации здравоохранения, а также Франции, Великобритании и Германии.