У 21 человека на лайнере Grand Princess выявлен COVID-2019
- Reuters
«Среди тех, кто был протестирован, у 21 человека на борту судна тест на коронавирус дал положительный результат», — цитирует ТАСС Пенса.
Он уточнил, что инфицированы 19 членов экипажа корабля и 2 пассажира.
На данный момент лайнер находится у берегов штата США Калифорния.
Ранее стало известно, что четверо российских граждан находятся на борту круизного лайнера Grand Princess, пассажир которого скончался из-за коронавируса COVID-19.