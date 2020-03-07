У 21 человека на лайнере Grand Princess выявлен COVID-2019

Вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что у 21 человека на борту круизного лайнера Grand Princess подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-2019.

«Среди тех, кто был протестирован, у 21 человека на борту судна тест на коронавирус дал положительный результат», — цитирует ТАСС Пенса.

Он уточнил, что инфицированы 19 членов экипажа корабля и 2 пассажира.

На данный момент лайнер находится у берегов штата США Калифорния.

Ранее стало известно, что четверо российских граждан находятся на борту круизного лайнера Grand Princess, пассажир которого скончался из-за коронавируса COVID-19.