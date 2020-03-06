Четверо россиян находятся на борту карантинного лайнера в США

Четверо российских граждан находятся на борту круизного лайнера Grand Princess, пассажир которого скончался из-за коронавируса COVID-19. Членов экипажа и пассажиров судна проверяют на коронавирус перед возвращением в порт Сан-Франциско.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании — оператора Princess Cruises.

«Мы подтверждаем, что на борту находятся четыре гражданина России, все они — члены экипажа. В числе пассажиров россиян нет», — заявили в компании.

В посольство России в США заявили, что запросили у Госдепа данные о возможном нахождении россиян на борту. Официального подтверждения российские дипломаты пока не получили.

Отмечается, что ранее пассажир, который находился на борту Grand Princess с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, умер из-за коронавирусной инфекции.

В связи с этим Princess Cruises заявила о намерении перед заходом судна в порт Сан-Франциско проверить около 100 членов экипажа и пассажиров на заражение коронавирусом.