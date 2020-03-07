В ВОЗ призвали не уповать на исчезновение COVID-2019 к лету
- Reuters
«Это ложная надежда, что вирус (COVID-19 - ред.) просто исчезнет летом как грипп. Мы надеемся, что так произойдет, но это будет подарком судьбы», — цитирует РИА Новости Райана.
Он уточнил, что в организации не могут сделать подобное предположение.
Райан добавил, что с вирусом необходимо бороться сейчас, а не ждать, что он пройдёт сам по себе.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 ещё может быть предотвращена.