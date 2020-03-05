Генсек ООН: пандемию коронавируса ещё можно предотвратить

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 ещё может быть предотвращена.
Генсек ООН: пандемию коронавируса ещё можно предотвратить
  • Reuters

«ВОЗ с самого начала была очень активна (в борьбе с эпидемией. — RT), работая в сотрудничестве с правительствами стран, включая Китай. Распространение коронавируса всё ещё можно сдержать, избежав пандемии», — заявил Гутерреш в интервью ТАСС.

Он отметил, что «окно возможностей сужается».

«Нам нужна организованная работа всех правительств и международная солидарность», — сказал Генсек.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отмечал, что инфекция имеет потенциал пандемии.

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