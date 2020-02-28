ВОЗ оценивает риск распространения коронавируса как очень высокий

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск распространения нового типа коронавируса как очень высокий. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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РИА Новости

«Мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого на глобальном уровне», — приводятся его слова в Twitter ВОЗ. Ранее в Китае опубликовали данные патолого-анатомической экспертизы тела первого скончавшегося из-за коронавирусной инфекции COVID-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и присвоила заболеванию официальное название COVID-19. Гебрейесус отмечал, что инфекция имеет потенциал пандемии.