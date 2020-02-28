Китай обнародовал данные о вскрытии первого умершего от коронавируса

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В Китае опубликовали данные патолого-анатомической экспертизы тела первого погибшего из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Китай обнародовал данные о вскрытии первого умершего от коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал в журнале Journal of Forensic Medicine.

Соответствующий доклад о результатах аутопсии 85-летнего мужчины показал, что COVID-19 поражает преимущественно лёгкие человека. При этом достоверных доказательств того, что болезнь затрагивает другие органы, получено не было.

Уточняется, что изначально у госпитализированного не фиксировалось повышения температуры и других симптомов заболевания, лишь на 10-й день после поступления в больницу у него появились дискомфорт и зуд в горле и высокая температура, а компьютерная томография выявила наличие инфекционных очагов в его лёгких.

Окончательный диагноз COVID-19 был получен только на 13-й день наблюдений за ним. Скончался больной на 28-й день после госпитализации. Причиной его смерти была указана «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса, дыхательная недостаточность».

Ранее сообщалось, что число погибших в результате заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае возросло до 2788. Всего в стране насчитывается 78 824 заражённых.

24 февраля в ВОЗ заявили, что в ситуации с COVID-19 речь идёт об «эпидемии в различных частях мира», хотя коронавирусная инфекция и «имеет потенциал пандемии».

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