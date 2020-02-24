Глава ВОЗ оценил потенциал нового коронавируса к пандемии
- Reuters
Трансляцию пресс-конференции ВОЗ в Женеве по ситуации с распространением коронавируса вёл телеканал CNBS.
Гебрейесус отметил, что в настоящее время наблюдается много спекуляций относительно того, переросла ли вспышка коронавируса в Китае и ряде других стран в пандемию.
«Мы понимаем, почему люди задаются этим вопросом. Как известно, ВОЗ уже признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения», — напомнил глава организации.
По словам Гебрейесуса, прежде чем использовать слово «пандемия», ВОЗ всегда анализирует географическое распространение вируса, тяжесть вызываемых им последствий, а также оказываемое им воздействие на мировое общество.
«В настоящее время мы не наблюдаем неконтролируемого распространения этого вируса по всему миру и высокой смертности», — добавил он.
В случае коронавируса, как он подчеркнул, анализ данных показателей свидетельствует, что речь идёт об «эпидемии в различных частях мира», хотя коронавирусная инфекция COVID-19 и «имеет потенциал пандемии».
Ранее в ВОЗ заявили, что распространение нового коронавируса за пределами Китая говорит о снижении возможностей для сдерживания эпидемии.