Глава ВОЗ оценил потенциал нового коронавируса к пандемии

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус оценил потенциал новой коронавирусной инфекции COVID-2019 к пандемии.
Глава ВОЗ оценил потенциал нового коронавируса к пандемии
  • Reuters

Трансляцию пресс-конференции ВОЗ в Женеве по ситуации с распространением коронавируса вёл телеканал CNBS.

Гебрейесус отметил, что в настоящее время наблюдается много спекуляций относительно того, переросла ли вспышка коронавируса в Китае и ряде других стран в пандемию.

«Мы понимаем, почему люди задаются этим вопросом. Как известно, ВОЗ уже признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения», — напомнил глава организации.

По словам Гебрейесуса, прежде чем использовать слово «пандемия», ВОЗ всегда анализирует географическое распространение вируса, тяжесть вызываемых им последствий, а также оказываемое им воздействие на мировое общество.

«В настоящее время мы не наблюдаем неконтролируемого распространения этого вируса по всему миру и высокой смертности», — добавил он.

В случае коронавируса, как он подчеркнул, анализ данных показателей свидетельствует, что речь идёт об «эпидемии в различных частях мира», хотя коронавирусная инфекция COVID-19 и «имеет потенциал пандемии».

Ранее в ВОЗ заявили, что распространение нового коронавируса за пределами Китая говорит о снижении возможностей для сдерживания эпидемии.

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