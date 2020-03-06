Макрон может объявить о начале эпидемии COVID-19 во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские власти могут объявить о начале эпидемии заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией COVID-19, в ближайшие дни.

«В настоящее время мы находимся в так называемой второй фазе борьбы против эпидемии, принимая меры по сдерживанию распространения заболевания. В ближайшие дни мы перейдём к третьей фазе — ситуации, которая квалифицируется как эпидемия, когда вирус широко распространится по всем регионам», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в большей степени от COVID-19 страдают «пожилые люди, имеющие и другие патологии». В связи с этим Макрон призвал всех французов «сократить все визиты к пожилым людям» и осуществлять их лишь в случае необходимости.

Вместе с этим глава Франции высказал мнение, «что ситуация с эпидемией будет сохраняться в стране в течение многих недель».

«Поэтому нам надлежит принимать самые решительные меры по борьбе с вирусом», — заключил Макрон.

24 февраля во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ситуации с COVID-19 речь идёт об «эпидемии в различных частях мира», хотя коронавирусная инфекция и «имеет потенциал пандемии».

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.