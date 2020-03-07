Facebook вводит запрет на рекламу о продаже медмасок на фоне COVID-19

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Компания Facebook временно запретила рекламу медицинских масок в социальной сети во избежание возможных спекуляций на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил глава отдела менеджмента продукции Роб Литерн.
Facebook вводит запрет на рекламу о продаже медмасок на фоне COVID-19
  • Reuters

«Мы запрещаем рекламу и размещение списков предлагаемых к продаже медицинских масок. Мы тщательно отслеживаем COVID-19 и будем вносить необходимые обновления в свои правила, если заметим, что люди пытаются воспользоваться в своих целях чрезвычайным положением в области общественного здравоохранения», — написал представитель Facebook.

Он добавил, что необходимые меры будут приняты уже в ближайшие дни.

Ранее Facebook закрыл три своих офиса в Лондоне, после того как у одного из сотрудников был выявлен коронавирус.

В Японии заявили о планах запретить перепродажу медицинских масок из-за их дефицита на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

Запрет на экспорт медицинских масок также ввели власти России и ФРГ.

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