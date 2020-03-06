Власти Японии планируют запретить перепродажу медицинских масок

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Японские власти заявили о намерении запретить перепродажу медицинских масок в стране из-за их дефицита, который возник на фоне распространения в Японии коронавирусной инфекции COVID-19. 

Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма.

«Мы намерены быстро принять необходимые меры, чтобы ликвидировать дефицит», — цитирует его ТАСС.

Министр заявил, что в настоящее время идёт ускоренное межведомственное согласование вопроса о запрете на перепродажу.

Отмечается, что в Японии медицинские маски перепродают на интернет-аукционах по сильно завышенным ценам.

В конце февраля во Всемирной организации здравоохранения отметили, что защитные маски должны носить заболевшие люди, а не здоровые.

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