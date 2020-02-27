В ВОЗ дали рекомендации по ношению медицинских масок

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Глава подразделений экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове в ходе брифинга заявила, что защитные маски должны носить заболевшие люди, а не здоровые.
В ВОЗ дали рекомендации по ношению медицинских масок
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Согласно рекомендациям ВОЗ, маски рекомендуется носить людям, которые уже заболели. Тем, у кого уже есть дыхательные симптомы», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, это необходимо для предотвращения распространения вируса.

Также ВОЗ рекомендует тщательно мыть руки и стараться не дотрагиваться часто до своего лица.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на Роспотребнадзор рассказал, как вернуть деньги за турпутёвку, отменённую из-за распространения коронавируса COVID-2019.

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