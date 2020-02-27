В ВОЗ дали рекомендации по ношению медицинских масок
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- РИА Новости
«Согласно рекомендациям ВОЗ, маски рекомендуется носить людям, которые уже заболели. Тем, у кого уже есть дыхательные симптомы», — цитирует её РИА Новости.
По её словам, это необходимо для предотвращения распространения вируса.
Также ВОЗ рекомендует тщательно мыть руки и стараться не дотрагиваться часто до своего лица.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на Роспотребнадзор рассказал, как вернуть деньги за турпутёвку, отменённую из-за распространения коронавируса COVID-2019.