В ВОЗ дали рекомендации по ношению медицинских масок

Глава подразделений экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове в ходе брифинга заявила, что защитные маски должны носить заболевшие люди, а не здоровые.

«Согласно рекомендациям ВОЗ, маски рекомендуется носить людям, которые уже заболели. Тем, у кого уже есть дыхательные симптомы», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, это необходимо для предотвращения распространения вируса.

Также ВОЗ рекомендует тщательно мыть руки и стараться не дотрагиваться часто до своего лица.

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