Правительство запретило вывозить из России медицинские маски

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Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Правительство запретило вывозить из России медицинские маски
  • РИА Новости

В частности, меры распространяются на маски, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, защитные респираторы и очки, бахилы и ряд других изделий.

Как отмечается, запрет не касается гуманитарной помощи, а также вывоза гражданами для личного пользования одноразовых товаров.

Запрет действует до 1 июня, следует из документа.

Ранее Федеральная антимонопольная служба заподозрила наличие на рынке медицинских масок ряда картельных сговоров. Ведомство предупредило о возможном возбуждении новых дел.

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