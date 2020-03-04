Правительство запретило вывозить из России медицинские маски

Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

В частности, меры распространяются на маски, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, защитные респираторы и очки, бахилы и ряд других изделий.

Как отмечается, запрет не касается гуманитарной помощи, а также вывоза гражданами для личного пользования одноразовых товаров.

Запрет действует до 1 июня, следует из документа.

Ранее Федеральная антимонопольная служба заподозрила наличие на рынке медицинских масок ряда картельных сговоров. Ведомство предупредило о возможном возбуждении новых дел.