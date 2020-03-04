Правительство запретило вывозить из России медицинские маски
- РИА Новости
В частности, меры распространяются на маски, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, защитные респираторы и очки, бахилы и ряд других изделий.
Как отмечается, запрет не касается гуманитарной помощи, а также вывоза гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
Запрет действует до 1 июня, следует из документа.
Ранее Федеральная антимонопольная служба заподозрила наличие на рынке медицинских масок ряда картельных сговоров. Ведомство предупредило о возможном возбуждении новых дел.