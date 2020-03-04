ФРГ запретила экспорт медицинских средств защиты
- РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Twitter.
«Экспорт всех медицинских средств защиты (масок, перчаток, спецодежды и так далее) запрещён с территории страны», — говорится в сообщении.
В Минздраве добавили, что «исключения возможны только в ограниченном числе случаев».
Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что уровень риска из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе повышен.