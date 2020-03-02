Уровень риска из-за коронавируса в Европе увеличен до высокого

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Уровень риска из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе повышен, заявила на пресс-конференции в Брюсселе председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Уровень риска из-за коронавируса в Европе увеличен до высокого
  • Reuters

Трансляция пресс-конференции велась на странице ЕК в Twitter.

«Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сегодня объявил о повышении уровня риска со среднего до высокого для населения Евросоюза. Иными словами, вирус продолжает распространяться», — заявила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ситуация с распространением нового типа коронавируса требует быстрой реакции и тесной координации внутри ЕС.

Глава ЕК также объявила о создании специальной рабочей группы по координации противодействия коронавирусу, в которую вошли еврокомиссары по кризисному управлению, здравоохранению, внутренним делам и пограничным вопросам, транспорту и экономике.

Ранее в 18 странах Евросоюза подтвердилось 2,1 тыс. случаев заражения COVID-19, 38 заболевших умерли.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН прокомментировал принимаемые Россией меры для предотвращения распространения коронавируса.

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