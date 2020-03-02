В Нидерландах подтверждены ещё восемь случаев коронавируса

Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов сообщил, что ещё у восьми человек в стране была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.

«Муниципальные службы здравоохранения отслеживают все контакты, которые имели пациенты в последнее время. Им рекомендуется следить за своим здоровьем. Члены семей пациентов должны оставаться на домашнем карантине в течение двух недель», — цитирует организацию ТАСС.

Как указывает агентство, таким образом, общее число заразившихся в Нидерландах достигло 18 человек.

Ранее стало известно, что число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии достигло 1577.

2 марта еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон оценил потери туристического бизнеса ЕС из-за распространения COVID-19.